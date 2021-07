COUCHER DE SOLEIL AU SALAGOU Clermont-l’Hérault, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Clermont-l'Hérault.

COUCHER DE SOLEIL AU SALAGOU 2021-07-05 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-05

Clermont-l’Hérault Hérault

À 18h30,rendez-vous fixé à la réservation. Cette balade de 3 km vous permet de découvrir la richesse géologique du Salagou, entre les ruffes rouges et les orgues basaltiques noires. Des points de vue uniques sur le lac et ses environs nous en disent plus sur les paysages, leurs origines, l’histoire du lac et de son barrage ainsi que sur les plantes caractéristiques de la garrigue environnante. Au coucher de soleil, quelques oiseaux remarquables se laisseront peut-être observer, l’oreille s’affinera pour écouter les chants des batraciens remplaçant les chants des cigales et les yeux plantés dans le ciel (et dans la longue-vue !) guetteront les premiers astres. Thomas, animateur environnement, est là, avec son matériel et ses connaissances pour faciliter les observations. Une balade familiale animée par Demain La Terre ! Prévoir un pique nique et une lampe torche. Retour prévu vers 22h. Animaux non admis.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 6 ans, étudiants et sans emploi, gratuit : enfant – de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite, 12€/famille, tribu (1 adulte + 4 enfants ou 2 adultes + 3 enfants). Sur réservation obligatoire.

À 18h30, rendez-vous fixé à la réservation. Balade permettant la découverte de la richesse géologique du Salagou, des points de vue uniques, des oiseaux remarquables à la tombée de la nuit… Prévoir un pique nique et une lampe torche. Animaux non admis. Tarifs : de 3 à 12€. Sur réservation obligatoire.

À 18h30,rendez-vous fixé à la réservation. Cette balade de 3 km vous permet de découvrir la richesse géologique du Salagou, entre les ruffes rouges et les orgues basaltiques noires. Des points de vue uniques sur le lac et ses environs nous en disent plus sur les paysages, leurs origines, l’histoire du lac et de son barrage ainsi que sur les plantes caractéristiques de la garrigue environnante. Au coucher de soleil, quelques oiseaux remarquables se laisseront peut-être observer, l’oreille s’affinera pour écouter les chants des batraciens remplaçant les chants des cigales et les yeux plantés dans le ciel (et dans la longue-vue !) guetteront les premiers astres. Thomas, animateur environnement, est là, avec son matériel et ses connaissances pour faciliter les observations. Une balade familiale animée par Demain La Terre ! Prévoir un pique nique et une lampe torche. Retour prévu vers 22h. Animaux non admis.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 6 ans, étudiants et sans emploi, gratuit : enfant – de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite, 12€/famille, tribu (1 adulte + 4 enfants ou 2 adultes + 3 enfants). Sur réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par