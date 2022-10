Coucher de soleil au Cap Fréhel… Plévenon Plévenon Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Plévenon

Coucher de soleil au Cap Fréhel… Plévenon, 26 octobre 2022, Plévenon. Coucher de soleil au Cap Fréhel…

Cap Fréhel Entre les deux phares Plévenon Ctes-d’Armor Syndicat des Caps Entre les deux phares Cap Fréhel

2022-10-26 – 2022-10-26

Entre les deux phares Cap Fréhel

Plévenon

Ctes-d’Armor Plévenon Cette balade entre chien et loup, sera l’occasion d’aborder les espèces emblématiques du Cap Fréhel et de découvrir ou redécouvrir ses paysages au crépuscule. Penser à prendre une lampe torche.

A partir de 8 ans.

Durée : 1h30.

Réservation obligatoire. accueil@caperquyfrehel.fr +33 2 96 41 50 83 http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/ Entre les deux phares Cap Fréhel Plévenon

dernière mise à jour : 2022-10-03 par Syndicat des Caps

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Plévenon Autres Lieu Plévenon Adresse Plévenon Ctes-d'Armor Syndicat des Caps Entre les deux phares Cap Fréhel Ville Plévenon lieuville Entre les deux phares Cap Fréhel Plévenon Departement Ctes-d'Armor

Plévenon Plévenon Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plevenon/

Coucher de soleil au Cap Fréhel… Plévenon 2022-10-26 was last modified: by Coucher de soleil au Cap Fréhel… Plévenon Plévenon 26 octobre 2022 Cap Fréhel Entre les deux phares Plévenon Ctes-d'Armor Syndicat des Caps Ctes-d'Armor Plévenon

Plévenon Ctes-d'Armor