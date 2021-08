Plévenon Plévenon Côtes-d'Armor, Plévenon Coucher de soleil au Cap Fréhel Plévenon Plévenon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Coucher de soleil au Cap Fréhel Plévenon, 28 octobre 2021, Plévenon. Coucher de soleil au Cap Fréhel 2021-10-28 18:00:00 – 2021-10-28 20:00:00 Entre les deux phares Cap Fréhel

Plévenon Côtes d’Armor Plévenon Cette balade entre chien et loup, sera l’occasion d’aborder les espèces emblématiques du Cap Fréhel et de découvrir ou redécouvrir ses paysages au crépuscule. Penser à : prendre un verre par participant et une lampe torche.

