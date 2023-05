Marché Nocturne Maison de la Vigne du Vin et des Paysages d’Estaing, 15 juillet 2023, .

Venez (re)découvrir les producteurs locaux lors des marchés nocturnes à la Cave des Vignerons d’Olt à Coubisou. Possibilité de se restaurer sur place..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . .

Maison de la Vigne du Vin et des Paysages d’Estaing

Coubisou 12190 Aveyron Occitanie



Come and (re)discover the local producers during the night markets at the Cave des Vignerons d’Olt in Coubisou. Possibility to eat on the spot.

Venga a (re)descubrir a los productores locales durante los mercados nocturnos de la Cave des Vignerons d’Olt en Coubisou. Posibilidad de comer in situ.

Entdecken Sie bei den Nachtmärkten in der Cave des Vignerons d’Olt in Coubisou die lokalen Erzeuger (wieder). Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort.

