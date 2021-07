La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges COUARÔGE AVEC MICHEL LAURENT La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

COUARÔGE AVEC MICHEL LAURENT La Bresse, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, La Bresse. COUARÔGE AVEC MICHEL LAURENT 2021-07-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-09 21:15:00 21:15:00 Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie

La Bresse Vosges Les IEP – initiatives entre potes, c’est Lard de vivre de Michel Laurent et ses collègues-compères ! Depuis quelques mois les projets pleuvent : d’une ligne de vêtements à une expo, en passant par un livre, tout est prétexte à la bonne idée. Vous avez besoin d’un rayon de soleil, ce couarôge est pour vous ! maisondelabresse@labresse.fr +33 3 29 62 65 95 http://maisondelabresse.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu La Bresse Adresse Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie Ville La Bresse lieuville 48.00376#6.87591