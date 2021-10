Couac, histoire d’un vilain canard Cadaujac, 11 novembre 2021, Cadaujac.

Couac, histoire d’un vilain canard 2021-11-11 11:00:00 – 2021-11-11

Cadaujac Gironde Cadaujac

Marionnettes pour petit public de 2 à 7 ans

Il est gros, il est moche et il ne ressemble pas aux siens… Non, décidément, il est trop vilain. Ce pauvre canard ne sert vraiment à rien.

Et le voilà sur les chemins, à la recherche de quelqu’un qui donnera sens à son destin…

Dans un monde où chacun se croit utile, qu’en est-il d’un pauvre petit Couac que tout le monde rejette ?

Spécialement conçue pour les tout-petits, l’esthétique oscille entre Kamishibaï et théâtre de papier et rappelle, tout autant, les livres animés que la maison de poupée, références familières aux tout-petits. [Sud-Ouest]

Spectacle présenté dans le cadre du festival Opération Lumière (16° édition)

Rencontres du spectacle vivant en familles.

Du 5 au 6 novembre, une quinzaine de spectacles pour tous les publics et sur dix communes de la Communauté de Communes Montesquieu (sud Gironde).

programme détaillé sur www.oplum.fr

Opération lumière

dernière mise à jour : 2021-10-19 par