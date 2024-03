« Cotton Howlers » par l’Association Roots & More Salle des Fêtes Doulevant-le-Château, vendredi 12 avril 2024.

« Cotton Howlers » par l’Association Roots & More Reprises et compos de « blues, roots & more », maîtrisant parfaitement leurs instruments (cigar-box, washboard, harmonica) et une puissante voix rauque ! Vendredi 12 avril, 20h30 Salle des Fêtes Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale, servide du Département de la Haute-Marne, la médiathèque de Doulevant-le-Château présente ce concert de blues-rock.

Le groupe de musique champenois COTTON HOWLERS embarque le public à bord de leur « Night Train » pour un périple musical blues US des années 50’s/60’s !

Du Delta du Mississippi, berceau du blues, sur les traces de pionniers tels que Muddy Waters, Sam Cooke et R.L. Burnside, en voyageant à travers le bayou et ses marécages, des exploitations agricoles, des prisons, des églises… jusqu’aux clubs enfumés de Chicago ! Vous entendrez hurler les COTTON HOWLERS, avec leur reprises et compos de « blues, roots & more », maîtrisant parfaitement leurs instruments (cigar-box, washboard, harmonica) et une puissante voix rauque !

Tout public – 70 min

Salle des Fêtes rue de la gare 52210 Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 52110 Doulevant-le-Château Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 94 74 19 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.doulevant@orange.fr »}]

Concert Blues

Libre de droits