Cotton Howlers Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der, jeudi 6 juin 2024.

Cotton Howlers Blues des années 50 et 60 Jeudi 6 juin, 20h30 Auditorium de la Halle au blé réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T20:30:00+02:00 – 2024-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T20:30:00+02:00 – 2024-06-06T22:00:00+02:00

Le groupe de musique champenois COTTON HOWLERS embarque le public à bord de leur « Night Train » pour un périple musical blues US des années 50’s/60’s !

Du Delta du Mississippi, berceau du blues, sur les traces de pionniers tels que Muddy Waters, Sam Cooke et R.L. Burnside, en voyageant à travers le bayou et ses marécages, des exploitations agricoles, des prisons, des églises… jusqu’aux clubs enfumés de Chicago ! Vous entendrez hurler les COTTON HOWLERS, avec leur reprises et compos de « blues, roots & more », maîtrisant parfaitement leurs instruments (cigar-box, washboard, harmonica) et une puissante voix rauque !

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l'Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est

Concert