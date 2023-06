A la découverte du littoral du Pas-de-Calais Cottage des Dunes Berck, 23 octobre 2023, Berck.

A la découverte du littoral du Pas-de-Calais 23 – 27 octobre Cottage des Dunes L’inscription aura lieu auprès des centres socioculturels d’Escautpont et de Fresnes-sur-Escaut. Afin de participer à ce séjour, les enfants / jeunes doivent être à jour de leurs adhésions annuelles. La participation pour chaque personne sera de 40 €.

Séjour inter-centre pour permettre aux enfants de faire du sport, d’apprendre de manière ludique et de découvrir la vie en collectivité.

Les matins seront consacrés à des activités ludiques permettant l’acquisition ou la consolidation de connaissances autour de la thématique de la préservation des écosystèmes marins et de la gestion des déchets, de manière collectives afin que les jeunes apprennent les règles de vie en collectivité et les valeurs de respect et de laicité. Les après-midi seront consacrés aux activités physiques et sportives, en lien avec l’environnement marin.

Cottage des Dunes 2 rond point du cottage des dunes 62600 BERCK-SUR-MER Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T21:00:00+02:00

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00

