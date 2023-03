Aux côtés de quatre autres innovateurs, Kevin Lognoné présente ses préconisations pour stimuler de nouvelles capacités créatives Cotonou Cotonou Catégorie d’Évènement: Cotonou

Aux côtés de quatre autres innovateurs, Kevin Lognoné présente ses préconisations pour stimuler de nouvelles capacités créatives

Cotonou, 28 mars 2023 09:00

Financements innovants : les ambitions africaines d'une Youth Bank ? La Vérité des Orangers, carte de visite afro-futuriste à la prochaine exposition universelle d'Osaka au Japon ?

http://bit.ly/3LA0HyH Dans le cadre du parcours Rencontres francophones de l’Innovation Sociale, l’Office franco-québécois de la jeunesse (OFQJ) soutient la participation active de jeunes français au volet international du Bénin ESS Tour « L’Économie Sociale et Solidaire et l’Innovation sociale comme moteur d’une croissance durable et inclusive » qui se tient à Cotonou au Bénin.

A cet effet, l'incubateur ESS Béninois « L'envol » lance un programme de sensibilisation et de formation à l'ESS sur le territoire béninois afin de sensibiliser les jeunes du pays aux enjeux d'un entrepreneuriat social et solidaire.

