Animation autour du made in France COTONELLE / LA SÉGOLINE ÉPICERIE / LA BOUTIQUE Sainte-Sigolène, 17 novembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Venez découvrir le savoir faire français à travers les produits de ces 3 boutiques et ainsi trouver des idées pour remplir la hotte du père Noël. Dégustations et rencontre avec les artisans. Vous trouverez de l’alimentaire, des jeux, des vêtements….

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 21:00:00. .

COTONELLE / LA SÉGOLINE ÉPICERIE / LA BOUTIQUE Centre-ville

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover French know-how through the products of these 3 boutiques, and find ideas to fill Santa’s sack. Tastings and meetings with the artisans. You’ll find food, games, clothes…

Venga a descubrir el saber hacer francés a través de los productos de estas 3 tiendas y encuentre ideas para llenar el saco de Papá Noel. Degustaciones y encuentros con los artesanos. Encontrará comida, juegos, ropa…

Entdecken Sie das französische Know-how anhand der Produkte dieser drei Geschäfte und finden Sie so Ideen, um den Sack des Weihnachtsmanns zu füllen. Verkostungen und Treffen mit den Kunsthandwerkern. Sie finden Lebensmittel, Spiele, Kleidung…

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron