Récollection de carême Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var Récollection de carême Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 8 mars 2024, Cotignac. Récollection de carême 8 – 10 mars 2024 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription “ Tenez bon dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ” Cette année, le frère Marie-Jean nous propose de nous inspirer de cette invitation à l’espérance, laissée par le pape Benoît XVI dans son testament spirituel.

Un week-end pour entrer dans le carême et se préparer à faire le passage avec le Christ de la mort à la Vie et à marcher dans les pas de Jésus Ressuscité. Au Programme : Vie au rythme de la prière des frères consulter les horaires.

Deux jours de conférences, marche, prière et méditation pour mettre à profit ce temps de carême : Samedi 25 Février 2023 9h30 : Accueil

10h-11h : Enseignement

11h30 : Messe

12h30 : Déjeuner

14h30 : Pèlerinage à Saint-Joseph

17h00 : Vêpres

17h30 : Adoration

19h30 : Dîner

20h30 : Enseignement

21h30 : Repos Dimanche 26 Février 2023 7h00 : Oraison puis Laudes (pour ceux qui souhaitent)

8h00 : Petit déjeuner

9h30 : Enseignement

11h : Messe

12h45 : Déjeuner

14h30 : Réponse aux questions et envoie

Les conférences auront lieu à saint Maximilien Kolbe, les repas (en silence sauf déjeuner dimanche) au Foyer de la sainte Famille et les temps de prières à l'église du Sanctuaire. S'inscrire ici ! Parlez-en autour de vous grâce à : L'affiche Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

