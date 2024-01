Retraite consolation et libération Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var Retraite consolation et libération Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 1 mars 2024, Cotignac. Retraite consolation et libération 1 – 3 mars Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T18:30:00+01:00 – 2024-03-01T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-03T00:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:00:00+01:00 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Lc 18, 41 Pour vous préparer à vivre le dimanche de la miséricorde, dans l’élan de la résurrection !

Louanges, veillées de prière, témoignages, enseignements, partage, pèlerinage, prière de consolation et d’intercession dans un cadre beau cadre de verdure reposant.

Nous vous accueillons dans la prière autour de l’esprit de Nazareth avec la Sainte Famille.

Les participants sont accompagnés personnellement durant toute la retraite par un frère ou laïc. Vendredi 1er mars 2024 18h30 : Accueil/Installation

19h30 : Diner

20h45 : Veillée de prière à l’église

21h45 : Repos Samedi 2 mars 2024 07h20 : Adoration animée à la crypte

08h00 : Petit déjeuner

08h45 : Enseignement sur le mystère de la nativité, de l’enfance, de la relation avec les parents

09h30 : Travail personnel/Rencontre avec accompagnateur

11h30 : Messe

12h30 : Déjeuner en silence avec musique

14h30 : Pèlerinage à saint Joseph

17h00 : Enseignement sur la traversée de l’épreuve, le pardon, quitter et choisir

17h45 : Travail personnel/Prière de consolation

19h30 : Diner

20h30 : Veillée de prière et prières d’église

22h00 : Fin de la veillée/Repos Dimanche 3 mars 2024 07h30 : Adoration animée à la crypte

08h00 : Petit déjeuner

09h00 : Enseignement : Résurrection, joie

09h45 : Travail personnel/Prières d’Église

11h00 : Messe

12h45 : Déjeuner parlé

14h30 : Alliance avec le Seigneur à travers un objet ; imposition du scapulaire de saint Joseph (proposition) ; action de grâces

15h15 : Bénédiction et Envoi

Parlez-en atour de vous en diffusant : L’affiche > S’inscrire ici ! ************

Participation financière indicative :

110 € par personne pour le week-end complet (hébergement en pension complète avec repas au Foyer de la Sainte Famille et frais d’animation).

L’aspect financier ne devant pas être un empêchement à votre participation, merci de nous informer par avance si vous rencontrez une difficulté.

Renseignements : foyer@nd-de-graces.com

07 75 21 84 49 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2023/02/flyer-3-jours-pour-Jesus-2023.pdf »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-retraite-consolation-et-liberation/ »}, {« link »: « mailto:foyer@nd-de-graces.com »}] retraite miséricorde Détails Catégories d’Évènement: Cotignac, Var Autres Code postal 83570 Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac Departement Var Lieu Ville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Latitude 43.524713 Longitude 6.140221 latitude longitude 43.524713;6.140221

Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cotignac/