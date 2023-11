Week-end Wahou ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 23 février 2024, Cotignac.

Week-end Wahou ! 23 – 25 février 2024 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

Wahou ! Un weekend pour…

…retrouver le grand amour auquel aspire notre cœur… et que Dieu veut pour nous.

…pour approfondir le sens du corps et la beauté de la sexualité humaine

…pour découvrir l’essentiel de la Théologie du corps de Jean-Paul II.

« Il les créa homme et femme veut dire : il les donna l’un à l’autre » Jean-Paul II

> Le beau projet de Dieu pour l’amour humain en 5 enseignements :

1. L’amour humain dans le plan de Dieu à l’origine

2. Les difficultés de l’amour humain à cause de la blessure du péché

3. La résurrection du corps et le célibat en vue du Royaume des cieux

4. L’amour humain sauvé par l’union au Christ (Le mariage chrétien)

5. La pédagogie de l’union entre amour et vie

> Des témoignages, des temps de partage entre hommes, entre femmes, en couples et par états de vie

> Messe chaque jour et veillée d’adoration et confessions le samedi soir.

> Un pèlerinage vers le sanctuaire Saint Joseph du Bessillon

Ce week-end est animé par Laurent et Laurence Challan Belval et Annick Lequien, vierge consacrée. Laurent Challan Belval a suivi le mastère et Annick Lequien la certification en Théologie du corps (ITC).

Il s’adresse à tous les adultes : célibataires, couples fiancés ou mariés, accompagnateurs de jeunes, de préparation au mariage ou au catéchuménat, prêtres, diacres et consacrés.

Informations pratiques

Le week-end commence le vendredi à 18h30 avec la messe puis le dîner à 19h30.

Il est possible de rejoindre à 20h30 pour l’introduction ou, éventuellement, le samedi matin à 8h30 (premier enseignement à 8h45).

Le weekend se termine le dimanche à 16h30.

Renseignements :

foyer@nd-de-graces.com

Théologie du corps prière