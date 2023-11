Session fiancés Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 10 février 2024, Cotignac.

Session fiancés 10 et 11 février 2024 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

« Tous deux ne ferons plus qu’un ! »

Un week-end qui offre aux couples de fiancés, en complément de leur parcours vécu en paroisse, un temps privilégié de prière, de réflexion et d’échange, avant de vivre leur engagement.

Outre les offices et un temps de pèlerinage au sanctuaire Saint Joseph, un couple « témoin » et un prêtre accompagnent ce week-end par des temps d’enseignement, d’écoute et dialogue.

Accueil au foyer de la sainte Famille le samedi à 9h30

Possibilité d’arriver dès le vendredi soir à partir de 19h

Fin du week-end prévu le dimanche à 15h00

Parlez-en autour de vous, diffusez cette :

Participation financière indicative :

62 € par personne pour le weekend complet (hébergement en pension complète avec repas au Foyer de la Sainte Famille).

L’aspect financier ne devant pas être un empêchement à votre participation, merci de nous informer par avance si vous rencontrez une difficulté.

Renseignements : foyer@nd-de-graces.com

