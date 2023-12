Retraite pour hommes Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var Retraite pour hommes Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 2 février 2024, Cotignac. Retraite pour hommes 2 – 4 février 2024 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T17:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-04T00:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:00:00+01:00 Deux jours de prière, de marche, de réflexion et de partage fraternel pour se ressourcer auprès de Notre-Dame de Grâces, de Saint Joseph et de l’enfant Jésus. Retraite animée par père Vincent sur le thème :

« Des hommes debouts ! » Au programme : Vendredi 2 : 17:00 : Accueil

18h30 : Présentation des deux sanctuaires

19h00 : Dîner

20h30 : Marche nocturne entre pierres et oliviers

IMPORTANT : prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements chauds ! Samedi 3 : 7h00 : Oraison / laudes pour ceux qui le souhaitent

8h00 : Petit déjeuner

9h30 : Enseignement

10h30 : Temps solitaire / entretien personnel / confessions

11h30 : Messe

12h30 : Déjeuner

14h30 : Pèlerinage vers saint Joseph

18h00 : Enseignement

19h00 : Temps solitaire

19h30 : Dîner

20h30 : Veillée de prière / Confessions

23h00 : Nuit d’adoration Dimanche 4 : 7h00 : Oraison / laudes pour ceux qui le souhaitent

8h00 : Petit déjeuner/rangement de chambre

9h30 : Enseignement

10h30 : Préparation messe

11h00 : Messe

12h45 : Déjeuner

14h30 : Questions / réponses

15h30 : Bénédiction et envoi > S’incrire en ligne ici ! Informations complémentaires :

Frère Vincent : 07 88 53 70 66

fr.vincent.info@gmail.com

foyer@nd-de-graces.com ******

Participation financière indicative :

110 € par personne pour le week-end complet (hébergement en pension complète avec repas au Foyer de la Sainte Famille et frais d’animation).

L'aspect financier ne devant pas être un empêchement à votre participation, merci de nous informer par avance si vous rencontrez une difficulté. Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac

