Retraite pour femmes ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Var Retraite pour femmes ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 26 janvier 2024, Cotignac. Retraite pour femmes ! 26 – 28 janvier 2024 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription Le Christ nous dit qu’il est venu nous donner « La vie en abondance » (Jn 10,10).

Ce week-end est proposé à toutes les femmes, pour apprendre à vivre dans la Présence vivifiante du Seigneur. Nous regarderons comment nous sommes créées pour la vie, sauvées par le Christ et appelées à donner à notre tour la vie. Le week-end sera ponctué par la prière, des enseignements, des temps personnels. Il est animé par sœur Claire et soeur Marie du Sacré Cœur, sœurs apostoliques de Saint Jean, ainsi que Pascale Godot. Programme détaillé et formulaire d’inscription à venir … En attendant, n’hésitez pas à en parler autour dfe vous grâce à : L’affiche Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2023/10/retraite-pour-femmes-2024-OK.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

2024-01-28T00:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

