Session couples Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 20 janvier 2024, Cotignac.

Session couples 20 et 21 janvier 2024 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

Faire une pause, rendre grâce, prier et se renouveler, guérir et se pardonner, construire et avancer… pour la sainteté que Dieu voudra pour nous, tels sont les objectifs de ce week-end.

“ Le couple de Marie et Joseph constitue le sommet d’où la sainteté se répand sur la terre entière. Le Sauveur a commencé l’oeuvre du Salut par cette union virginale et sainte par laquelle se manifeste sa volonté toute puissante de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire de l’amour et berceau de la vie.”

Paul VI – Message aux Equipes Notre Dame 1970

Des temps qui rythment le parcours :

– Grâces et remerciements

– Marche en couple jusqu’à Saint Joseph du Bessillon,

– Dîner en tête à tête

– Demain, construire

Informations pratiques :

Le week-end commence le samedi à 9h30 et se termine le dimanche à 16h

Pensez à prévoir :

– Une tenue pour le dîner en tête à tête

– De bonnes chaussures pour la marche jusqu’à Saint Joseph du Bessillon

– De quoi écrire

******

Don suggéré :

62 € par personne pour le weekend complet (hébergement en pension complète avec repas au Foyer de la Sainte Famille).

Pour les couples le souhaitant, il reste possible de réserver dès le vendredi soir.

Enfants : sachant que le Sanctuaire propose tout l’été des sessions familiales, avec les enfants, et voulant favoriser des temps en couple ayant l’esprit disponible, merci de venir sans enfants. Cependant, si c’est le seul obstacle pour un couple, on peut faire une exception et chercher un baby-sitter.

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-session-couples/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

2024-01-21T00:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

couple session