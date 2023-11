Pèlerinage pour la Vie – Fête des Saints Innocents Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var Pèlerinage pour la Vie – Fête des Saints Innocents Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 28 décembre 2023, Cotignac. Pèlerinage pour la Vie – Fête des Saints Innocents Jeudi 28 décembre, 09h45 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Entrée libre Journée de pèlerinage et de prière pour les enfants non-nés et leurs parents (avortement/tentative ou fausses-couches).

Prière pour les « saints innocents » d’aujourd’hui (enfants soldats, prostitués, maltraités, exploités…) Au programme 9h45 Accueil à Saint-Joseph du Bessillon

10h00 Pèlerinage vers Notre-Dame de Grâces

12h00 Pause pique-nique et point écoute / belvédère pour la vie / stands

13h30 Confessions

14h30 Messe pour la vie

16h00 Adoration et/ou pose de plaque au belvédère Renseignements : Marie-France 06 10 59 16 06 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Enseignements Partages

