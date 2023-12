Repas festifs : noël et réveillon Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var Repas festifs : noël et réveillon Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 25 décembre 2023 11:45, Cotignac. Repas festifs : noël et réveillon 25 et 31 décembre Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Seuls ou en famille, venez partager la joie de la nativité autour d’un déjeuner de Noël et/ou fêter la nouvelle année lors d’un dîner de réveillon au foyer de la sainte famille.

Découvrez les menus proposés par notre cheffe et inscrivez-vous vite ! Déjeuner de Noël : Apéritif pétillant à la rose Mini bun’s et légumes croquants

Vol au vent au saumon et brochet

Filet de volaille au cèpes et bolets accompagné d’une purée de marrons

Plateau de Fromages

Bûche glacée aux fruits exotiques

Vin et café Dîner de réveillon : Apéritif Kir à la griotte et amuse-bouches

Salade de Gambas aux mandarines d’hiver

Mijoté de chevreuil façon grand-mère, écrasé de pomme de terre

Plateau de Fromages

Vacherin aux fruits rouges

> Inscriptions en ligne ici Ou en contactant le foyer : foyer@nd-de-graces.com

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac

