Séjour spirituel de Noël Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Var Séjour spirituel de Noël Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 23 décembre 2023, Cotignac. Séjour spirituel de Noël 23 décembre – 1 janvier Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces « Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous » Le séjour de Noël se vit « à la carte », en fonction des souhaits de chacun, un jour, deux jours, une semaine … vous pouvez choisir librement la durée de votre séjour.

Des propositions vous sont faites chaque jour, elles sont accessibles également aux visiteurs de passage. Au programme : > Vous trouverez tous les horaires de messes de Noël qui seront célébrées dans les 2 sanctuaires et les paroisses de Cotignac et Entrecasteaux : Toutes les messes de Noël > Participation libre aux offices, permanences et messes, qui sont aux horaires habituels, sauf exceptions. Ils se trouvent sur le site Internet

(Ne sont indiqués ci-dessous que les horaires particuliers).

> Chaque jour du 24 décembre au 1er janvier à 10h un enseignement salle Jean de la Baume (sauf le 28 décembre, jour du pèlerinage pour la vie) Le foyer de la Sainte Famille vous propose un hébergement avec ou sans restauration.

Renseignements et réservation : foyer@nd-de-graces.com Les temps forts de la semaine : Dimanche 24 à 21h00 : Messe de la nuit de Noël

Lundi 25 à 11h00 : Messe de la Solennité de la Nativité

à 12h45 : Déjeuner festif au Foyer de la Sainte Famille (ouverture des inscriptions prochainement)

Après-midi : visite proposée du village (musée, crèche provençale…)

Jeudi 28 toute la journée : Pèlerinage pour la vie à l’occasion de la fête des Saints Innocents : programme détaillé sur la page dédiée ici !

Vendredi 29 après-midi : Visite proposée de l’Abbaye du Thoronet

Samedi 30 après midi : Visite proposée du village de Sillans-la-Cascade

Dimanche 31 : Solennité de la Sainte Famille

11h00 : Messe de la Solennité de la Sainte Famille

après-midi : Visite proposée de Moustiers-Sainte-Marie

19h00 : Dîner festif au Foyer de la Sainte Famille (ouverture des inscriptions prochainement)

21h00 : Office de Vigiles

21h45 : Adoration animée

23h00 : Messe d’action de grâce suivie d’un vin chaud et chocolat chaud

Lundi 1er à 11h00 : Messe de la Solennité de Marie, Mère de Dieu Tous les horaires du séjour Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

ressourcement recueillement Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac Departement Var

