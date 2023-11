Solennité de l’Immaculée Conception Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Solennité de l'Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre, 10h00
Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Célébrons la solennité de l'Immaculée Conception auprès de Notre-Dame de Grâces !

Au programme :
10h00 : Procession (rdv à la chapelle Saint Bernard)
*11h00 : Messe Solennelle *
12h30 : Possibilité de manger (inscriptions avant le 5 décembre auprès du foyer de la sainte famille : foyer@nd-de-graces.com

14h30 : Conférence : “Marie comblée de Grâces” par frère Vincent, recteur

15h30 : Chapelet

16h00 : Adoration

17h00 : Vêpres Solennelles

18h30 : Messe

(Veillée à la paroisse de Cotignac – horaire à venir)

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00

