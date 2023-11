Récollection de l’Avent Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 2 décembre 2023, Cotignac.

Récollection de l’Avent 2 et 3 décembre Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

Une invitation à préparer nos cœurs, pour accueillir Jésus.

Dans cette récollection, frère Marie Thomas nous propose de nous mettre à l’école des meilleurs maîtres du silence, de la prière, de la vie intérieure, ceux qui on fait à Jésus la meilleure place dans leur cœur et dans leur vie : Marie et Joseph.

Au Programme :

Au rythme de la prière des frères (se reporter aux horaires), s’ajoutent

les conférences et activités spécifiques à la récollection chaque jour.

Samedi 2 décembre

9h30 : Conférence

12h30 : Déjeuner

Après-midi au choix :

– Pèlerinage à saint Joseph

– Parcours des saints

– Rencontres personnelles – Confessions

16h00 : Conférence

19h30 : Dîner

20h30 : Veillée de prière pour la vie

Dimanche 3 décembre

9h15 : Conférence

11h00 : Messe

12h45 : Déjeuner

14h00 : Bénédiction et fin

Les conférences auront lieu à la salle Jean de la Baume, les repas (en silence sauf déjeuner dimanche) au Foyer de la sainte Famille et les temps de prières à l’église du Sanctuaire.

> Possibilité d’arriver le vendredi soir à partir de 19h.

> Possibilité de suivre uniquement les conférence si vous n’avez pas besoin d’hébergement

Parlez-en autour de vous, diffusez ou imprimez :

Inscrivez-vous directement en remplissant :

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/au-quotidien/#horaires »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2023/11/Retraite-avent.jpg »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-retraite-de-l-avent/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

2023-12-03T00:00:00+01:00 – 2023-12-03T14:00:00+01:00

silence prière