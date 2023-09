Journée « Vignoble et découverte » Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var Journée « Vignoble et découverte » Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 21 octobre 2023, Cotignac. Journée « Vignoble et découverte » Samedi 21 octobre, 10h00 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces En tant que membre du label VIGNOBLES & DÉCOUVERTES*, le sanctuaire s’associe à l’évènement « Le fascinant week-end » en proposant une jounrée autour du vin.

*Ce label fédère les acteurs de la viticulture et du tourisme en valorisant les produits de qualité. Programme au sanctuaire : 10h00 : conférence “Le vin dans la Bible” par le frère Vincent, recteur du sanctuaire

10h30 : séance de dégustation des vins vendus au magasin du sanctuaire

11h00 : visite commentée du sanctuaire

11h30 : messe à l’église du sanctuaire (pour ceux qui le souhaitent)

12h30 : déjeuner au Foyer de la Sainte Famille, sur réservation

(entrée, plat, dessert, vin, café : don suggéré de 18€) pour découvrir touites les autres porpositions en Provence Verte et ailleurs, vous pouvez télécharger le tract ici.

