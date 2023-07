Pèlerinage des célibataires de plus de 50 ans Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 20 octobre 2023, Cotignac.

Pèlerinage des célibataires de plus de 50 ans 20 – 22 octobre Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

2 jours pour marcher, prier, chanter, échanger, autour du thème : “ Tu as du prix à mes yeux… et je t’aime ” (Is 43, 4)

2 intervenants : un frère de Saint Jean et un coach de vie.

Quelques exercices pratiques et ateliers vous seront proposés durant ces trois jours.

Vendredi 20 octobre

15h00-17h00 : Accueil au foyer Sainte Famille & Installation hébergement (paiement à l’arrivée).

18h00 : Présentation du WE et de la Communauté qui nous accueille et vos attentes pour ce week-end.

19h00 : Dîner

20h30-21h30 : 1er topo – Maison Saint Maximilien Kolbe.

Samedi 21 octobre

07h30 : Laudes pour ceux qui le souhaitent.

08h00-9h15 : Petit déjeuner.

9h30-10h50 : 2ème topo – Maison Saint Maximilien Kolbe

11h00-11h30 : Temps libre ou répétition des chants pour la messe.

11h30 : Messe

12h45 : Déjeuner

14h15-16h45 : Pèlerinage à Saint Joseph

17h15-18h30 : 3ème topo – Maison Saint Maximilien Kolbe

19h00 : Apéritif

19h30 : Dîner

20h45 : Veillée de prière

Dimanche 22 octobre

07h30 : Laudes pour ceux qui le souhaitent

08h00-8h30 : Rangement des chambres

08h30-09h15 : Petit déjeuner

09h30-10h15 : Lectio divina et partage en petits groupes

10h30-11h00 : Temps libre ou répétition des chants pour la messe.

11h : Messe animée par les célibataires.

12h45 : Déjeuner

14h00 : Conclusion et Bénédiction à Maison Saint Maximilien Kolbe

Informations pratiques :

– Votre enveloppe avec votre participation pour les intervenants (40 € en tout)

– Votre chèque pour le règlement de votre hébergement en pension complète

– une Bible

– un cahier de note et coaching

– un stylo

– une pochette

– une lampe de poche et une montre (vous serez invités, si vous en êtes d’accord, à vous déconnecter de votre téléphone, pendant le WE).

– un sac à dos, une gourde, une casquette et des chaussures de marche.

– une touche agréable que vous aurez envie d’apporter à ce WE : un jeu de société, un instrument ou toute autre surprise

Et si le cœur vous en dit, préparez votre pèlerinage par une neuvaine à l’Esprit Saint.

N’hésitez pas à proposer vos talents pour nous aider à animer les messes et la veillée !

Tarifs indicatifs pour l’hébergement et les repas (en cliquant sur ce lien)

****

Remarque :

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer la surveillance médicale nécessaire au cours de la retraite. En cas de traitement auprès d’un neuropsychiatre ou d’un psychothérapeute, nous vous remercions de demander l’avis de votre thérapeute et de nous le faire parvenir.

Parlez-en autour de vous :

Pour créer une bonne dynamique de groupe à parité hommes/femmes, vous êtes invités à vous inscrire en binôme avec une personne de l’autre sexe : vos ami(e), cousin(e), collègue, sont les bienvenu(e)s !

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

le foyer de la sainte famille : foyer@nd-de-graces.com – 07 75 21 84 49

le frère Louis François frlouisfrancois@stjean.com – 07 52 30 31 05

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/sinscrire-au-pelerinage-des-celibataires-50-ans/ »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/hebergement/ »}, {« link »: « mailto:foyer@nd-de-graces.com »}, {« link »: « mailto:frlouisfrancois@stjean.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

2023-10-22T00:00:00+02:00 – 2023-10-22T15:00:00+02:00

pèlerinage enseignements