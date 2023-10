Session : « Se réconcilier avec la mort » Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 14 octobre 2023, Cotignac.

Avec des intervenants spécialiste de la quetion du deuil : Christian de Cacqueray, directeur du Service Catholique des Funérailles et Laure Leslé , accompagnatrice de deuil à l’école de Jean Monbourquette.

Et le témoignage de François et Béatrice Morinière , parents de Sophie, décédée accidentellement en 2013.

Un parcours en 3 temps :

– Le déni contemporain de la mort et ses conséquences sur la vie quotidienne

– L’importance des deuils et la place de nos morts dans nos vies

– Un témoignage de la foi en la résurrection

Cette session s’adresse à tous, mais plus particulièrement aux personnes engagées dans l’accompagnement des personnes confrontées à la mort : deuil, fin de vie …

Renseignements :

services.darimathie@gmail.com / Tel : 06 82 06 75 28

lnscription : www.billetweb.fr/sereconcilieraveclamort

Participation : une participation de 30€ + 15€ pour le repas est suggérée

Si vous le souhaitez, vous pouvez rester diner et dormir à Cotignac le samedi soir !

Il vous suffit pour cela de contacter Véronique : par mail de préférence à foyer@nd-de-graces.com

Ou au 07 75 21 84 49

