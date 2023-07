Pèlerinage des Couples Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 29 septembre 2023, Cotignac.

Pèlerinage des Couples 29 septembre – 1 octobre Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

Thème annuel : « Fortifie toi et prends courage » Josué 1,6

Ce thème est une invitation à rendre notre cœur disponible pour rencontrer Jésus en couple, plonger dans le Cœur de son conjoint et découvrir les trésors qui y sont nichés. Créez une parenthèse et marchez vers le sanctuaire triplement béni de Cotignac, accompagnés par des prêtres et des soeurs. Prendre du temps pour se ressourcer, dialoguer, se confier au Seigneur, faire le plein de force ensemble. Quelle formidable espérance !

Nous serons plus de 100 couples cette année répartis sur 4 à 5 routes. Chacune de nos routes marchera environ 10 kms le vendredi et 20 kms le samedi. Nous arriverons samedi en fin de journée au sanctuaire de ND de Grâces de Cotignac où nous retrouverons l’ensemble des routes.

Le programme

Vendredi 29 septembre 2023

Programme indépendant pour chacune des routes.

Samedi 30 septembre 2023

Dans la journée, programme indépendant pour chaque route

Accueil à Cotignac en fin d’après-midi

19h15 Apéritif puis dîner au Foyer

21h00 Veillée, nuit d’adoration et de réconciliation

Dimanche 1 octobre 2023

8h15 Procession vers Saint-Joseph, lectio divina, enseignement par route 11h00 Messe présidée par Mgr Rey

12h30 Apéritif puis déjeuner au Foyer (panier repas fourni)

14h00 Départ des cars pour le trajet retour

Renseignements et inscriptions :

Rodolphe de Lambertye : rdelambertye@yahoo.fr

Tél : 06 13 22 80 84

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:rdelambertye@yahoo.fr »}]

