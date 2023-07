Temps de prière au Belvédère pour la vie Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var Temps de prière au Belvédère pour la vie Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 16 septembre 2023, Cotignac. Temps de prière au Belvédère pour la vie 16 septembre 2023 – 15 juin 2024, les samedis Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Entrée libre Pour les personnes, les couples blessés dans leur maternité ou paternité : Mères et pères blessés par la perte d’un enfant in utero (fausse-couche, avortement, GEU, IMG)

Parents qui attendent un enfant

Couples en espérance d’enfants Venez prier Marie pour que se développe la culture de Vie ! 11h30 Messe célébrée pour la vie :

– action de grâces pour la vie

– intercession pour la vie naissante, la fin de vie, les couples en espérance d’enfants

À l’issue de la messe, temps de prière au Belvédère pour la vie

Suivi du verre pour la vie : temps de partage et d’écoute Pour tout renseignement ou pour s’inscrire à un temps d’écoute :

06 74 05 41 54

belvederepourlavie@gmail.com Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:belvederepourlavie@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

