Concert de musique baroque Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 10 août 2023, Cotignac.

“ Sérénissime – Réjouissances Baroques ” :

œuvres baroques vénitiennes à trois voix

Gabriel Jublin, contre-ténor et directeur artistique, Matthias Deger, ténor, Davide Benetti, basse

Le trio Vars Musica fête en 2023 ses 20 ans avec son nouveau programme « Sérénissime – Réjouissances Baroques », entouré de cinq brillants instrumentistes venus d’Italie, Allemagne, Slovaquie et Israël. Fascinés par le faste vénitien et ses ornements en tous genres, ils interprèteront des œuvres baroques vénitiennes à trois voix, avec de superbes dialogues festifs et enjoués des deux violons, orgue, viole de gambe et théorbe, œuvres interprétées à l’époque pour la plupart en la Basilique San Marco.

Vars Musica offrira en écho des improvisations, véritables créations de l’instant, laissant libre cours à l’inspiration d’harmonies d’aujourd’hui. Interprétées en déambulation, elles feront découvrir autrement l’espace de la résonance de l’église.

Programme :

Monteverdi, Cavalli, Legrenzi, Cazzati, Agostini et Vivaldi

Motets, Psaumes, Musiche Sacre Concernenti, Selva Morale e spirituale

Artistes invités :

Flavio Losco, violon

Maria Baràn, violon

Alexandra Polin, viole de gambe

Benoît Fallai, théorbe

Francesco Saverio Pedrini, orgue

Lieu : église Notre-Dame de Grâces de Cotignac, à l’occasion de l’anniversaire des apparition de Notre-Dame de Grâces

Prix des places : 20 € Sur réservation et sur place le soir même (attention, nombre de places limité)

Contacts et réservation :

www.fnac.com

www.carrefour.com

www.francebillet.com

0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Souscriptions Vars Musica (Places réservées et numérotées) :

Elisabeth : 06 32 15 32 82

