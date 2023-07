Baludick, un parcours ludique autour du sanctuaire Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, 3 juillet 2023, Cotignac.

Baludick, un parcours ludique autour du sanctuaire 3 juillet 2023 – 16 juin 2024 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Il vous suffit de télécharger l’application Baludick

À vivre en famille

Téléphone portable en main, les joueurs se promènent dans le sanctuaire et voyagent à travers son histoire. Grâce à Nine, la petite tarente et mascotte du jeu, et à ses pouvoirs magiques, ils rencontrent des personnages qui ont marqué les lieux !

À chaque étape, une mission est proposée : résolvez puzzle, questionnaire, memory et autres énigmes !

Accessible via l’application mobile « Baludik », ce parcours est le fruit d’un partenariat entre le sanctuaire et l’Office de Tourisme Provence Verte & Verdon.

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

parcours ludique histoire des apparitions