Pèlerinage des couples en espérance d’enfants Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var

Pèlerinage des couples en espérance d’enfants Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 16 juin 2023, Cotignac. Pèlerinage des couples en espérance d’enfants 16 – 18 juin Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Inscription Du vendredi midi au dimanche, les couples accompagnés d’un prêtre, marchent, prient, échangent, témoignent, écoutent des topos, partagent les repas et campent. Les arrivées au Sanctuaire saint Joseph puis au Sanctuaire ND de Grâces sont l’occasion de déposer au pied de la sainte Famille leur vocation conjugale et leurs espérance d’avoir un enfant.

Le climat de ce pèlerinage qui réunit chaque année une dizaine de couples est toujours un mélange de ferveur, d’amitié et de joie malgré l’épreuve. N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour toutes vos questions ! Parlez-en autour de vous, diffusez ou imprimez : l’affiche Renseignements et inscription :

Alexis et Odile : 06 64 23 50 50

pelecouplesendesirdenfants@gmail.com Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2023/03/pele-couple-esperance-enfants-2023.jpg »}, {« link »: « mailto:pelecouplesendesirdenfants@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

