Pèlerinage du parage Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 8 mai 2023, Cotignac. Pèlerinage du parage Lundi 8 mai, 09h30 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Seul ou avec un groupe, de votre paroisse, village, mouvement ou association, ce pèlerinage s’adresse à tous !

Rendez-vous à Cotignac pour une journée de fraternité sous le doux regard de Marie ! Au programme : 9h30 : accueil et présentation des groupes

11h00 : prière mariale

11h30 : messe présdident par la père Dol

12h45 : déjeuner tiré du sac

14h15 : ateliers, animations, stands, pèlerinage à Saint Joseph, films

16h00 : vêpres et envoi > Parlez-en autour de vous : Affiche Flyer ************

Covoiturage possible : dema,dez à votre responable de groupe

Accès PMR / Marche facultative

Contact : diaconie@diocese-frejus-toulon.com

