Pour suivre le Christ : quels combats, quel abandon ? Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Cette année, le frère Marie-Vianney nous propose de nous interroger pour améliorer notre capacité à nous mettre à la suite du Christ. Combattre et s'abandonner, n'est-ce pas deux attitudes apparemment contraires ? N'est-il pas paradoxal qu'à propos de la vie chrétienne on insiste tantôt sur les combats à mener, tantôt sur l'attitude d'abandon ? Nous nous demanderons : quels combats et quel abandon ? Au Programme : Vie au rythme de la prière des frères (se reporter aux horaires).

Deux conférences par jour et activités spécifiques à chaque jour :

Deux conférences par jour et activités spécifiques à chaque jour : Lundi 27 février 10h00 Accueil

10h15 Conférence

11h30 Messe

12h30 Déjeuner

Après-midi au choix :

– Pèlerinage à saint Joseph - Parcours des saints - Rencontres personnelles – Confessions

16h00 Conférence

17h30 Exposition du Saint Sacrement

19h30 Dîner

Soirée libre – Possibilité de rencontres avec frère Marie-Vianney Mardi 28 février 9h30 Conférence

11h30 Messe

12h30 Déjeuner

Après-midi au choix (cf. lundi)

17h00 Vêpres

17h30 Exposition du Saint Sacrement

19h30 Dîner

20h30 Réponse aux questions Mercredi 1er mars 9h30 Conférence

11h30 Messe

12h30 Déjeuner

Après-midi au choix (cf. lundi)

16h00 Conférence

17h00 Vêpres

17h30 Exposition du Saint Sacrement

19h30 Dîner Jeudi 2 mars 9h30 Conférence

11h30 Messe

12h30 Déjeuner

Après-midi au choix (cf lundi)

16h00 Conférence

19h00 Dîner

20h00/21h00 Heure Sainte

Nuit d’adoration Vendredi 3 mars 9h30 Conférence

11h30 Messe

12h30 Déjeuner

14h45 Chemin de croix.

16h00 Conférence / Fin Les conférences auront lieu à saint Maximilien Kolbe, les repas (en silence sauf le dernier jour) au Foyer de la sainte Famille et les temps de prières à l’église du Sanctuaire. Formulaire d’inscription Informations complémentaires :

foyer@nd-de-graces.com

