Deux jours de prière, de marche, de réflexion et de partage fraternel pour se ressourcer auprès de Notre-Dame de Grâces, de Saint Joseph et de l'enfant Jésus. Retraite animée par père Louis François sur le thème :

« Saint Joseph, père des hommes » Au programme : Vendredi 3 : 15h30 : Accueil

18h30 : Présentation du charisme des deux sanctuaires

19h00 : Dîner

20h30 : Marche nocturne vers saint Joseph Samedi 4 : 7h00 : Oraison / laudes pour ceux qui le souhaitent

8h00 : Petit déjeuner

9h30 : Enseignement

10h30 : Temps solitaire / entretien personnel / confessions

11h30 : Messe

12h30 : Déjeuner

14h30 : Pèlerinage vers saint Joseph

18h00 : Enseignement

19h00 : Temps solitaire

19h15 : Dîner

20h30 : Veillée de prière / Confessions

23h00 : Nuit d’adoration Dimanche 5 : 7h00 : Oraison / laudes pour ceux qui le souhaitent

8h00 : Petit déjeuner/rangement de chambre

9h30 : Enseignement

10h00 : Lectio divina

10h30 : Préparation messe

11h00 : Messe

12h45 : Déjeuner

14h30 : Questions / réponses

15h30 : Bénédiction et envoi Informations et inscriptions par mail : foyer@nd-de-graces.com

