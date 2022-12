Retraite pour femmes ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 27 janvier 2023, Cotignac.

Retraite pour femmes ! 27 – 29 janvier 2023 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Sur inscription

Deux jours pour souffler en Dieu sous le regard maternel de Notre-Dame de Grâces

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/11/retraite-pour-femmes-2023-V4.jpg »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-retraite-pour-femmes/ »}]

« Ne nous laissons pas voler l’espérance ! » EG86 (“La joie de l’Evangile”)

Où en est notre espérance chrétienne alors que notre pays, l’Église et le monde connaissent des bouleversements inquiétants et que s’accumulent révélations ou nouvelles perturbantes? Ce week-end propose un temps de pause pour considérer notre espérance telle qu’elle est aujourd’hui, et surtout pour la nourrir en vérité à l’école de la Parole de Dieu, du Magistère et des saints. Ce week-end permettra aussi à nos corps et à nos psychismes de participer au ressourcement attendu par nos cœurs profonds, notamment à travers les ateliers du samedi et un pèlerinage à pied le dimanche après-midi. Il est animé par sœur Marie-Emmanuel et sœur Marie-Odile, sœurs apostoliques de Saint-Jean.

Vie de prière au rythme du prieuré des frères de Saint-Jean, conférences, questions-réponses.

Au programme :

Vendredi 27

18h : Accueil (au foyer de la Sainte Famille)

19h : Dîner

20h15 : Soirée d’accueil (salle St Maxilmilien Kolbe)

Samedi 28

7h00 : Oraison et Laudes (au Sanctuaire)

8h00 : Petit-déjeuner

8h45 : 1ère conférence (salle St Maxilmilien Kolbe)

9h45 : 2ème conférence et questions réponses

11h30 : Messe (au Sanctuaire)

12h30 : Déjeuner

14h15 : Ateliers : Vittoz, peinture, chant (nécessité de choisir 2 ateliers parmi les 3 proposés au moment de l’inscription)

17h00 : Vêpres (au Sanctuaire)

17h30- 18h30 : Adoration au Sanctuaire

18h30 : Temps libre (entretien avec une sœur pour celles qui veulent)

19h30 : Dîner

20h30 : Veillée de prière (au Sanctuaire)

Dimanche 29

7h00 : Oraison et Laudes

8h00 : Petit-déjeuner

9h00 : Messe

10h15 : Lectio divina et 3ème conférence

11h30 : Questions-réponses

12h45 : Déjeuner

14h00 : Prière au Belvédère de la vie, puis aller-retour à pied au sanctuaire de st Joseph du Bessillon

16h00 : échange sur les fruits du week-end et bilan.

16h30 : goûter final

Parlez-en autour de vous : Imprimez et/ou diffusez

Pour vous inscrire, vous pouvez remplir directement le formulaire :

******

Don suggéré : Chaque pèlerine pourra donner selon ses capacités et désirs.

Voici un ordre d’idée : 2 jours en pension complète + frais de retraite (salles & intervenants) sont évalués entre 130€ et 156€ par personne en fonction du niveau de confort choisi…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T18:00:00+01:00

2023-01-29T16:00:00+01:00