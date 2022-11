Briser la statue – Une pièce de Gilbert Cesbron Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 29 décembre 2022, Cotignac.

La vie et la mort de Sainte Thérèse de Lisieux, par une troupe de théâtre de jeunes étudiants

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/11/AfficheDuc-In-Altum-scaled.jpg »}]

Au programme :

Rendez-vous à 20h30 :

Salle Jean de la Baume pour revisiter l’incroyable vie et mort de sainte Thérèse de l’enfant Jésus !

Durée du spectacle : 1h45

Entrée libre et ouverte à tous (familles et enfants sont les bienvenus !)

La troupe de Théâtre Duc In Altum :

C’est une troupe pas comme les autres, qui fonctionne en « open troupe » : elle accueille tout jeune étudiant entre 18 et 25 ans qui souhaite participer à l’aventure lors de l’une de ses missions (été ou hiver)…

« Nous sommes la troupe Duc In Altum, nous parcourons les routes de France pour partager le message de Thérèse par une pièce de théâtre. Cette pièce, « Briser la statue », écrite par Gilbert Cesbron, présente sa vie et sa mort, dans le but de découvrir son vrai visage et par là de véritablement toucher les cœurs ! »

La pièce : « Briser la statue«

L’intérêt de cette pièce est de présenter de manière​ authentique​ les douloureuses épreuves de Thérèse, trop souvent méconnues et loin de l’image rose bonbon que nous pouvons avoir de la Sainte. Alors que nous ne connaissons d’elle que le visage souriant de sa statue, la pièce brise cette « image d’Épinal » pour​ en révéler son vrai visage.

