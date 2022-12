Repas festifs : noël et réveillon Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Repas festifs : noël et réveillon Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 24 décembre 2022, Cotignac. Repas festifs : noël et réveillon 24 et 31 décembre Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Partage et convivialité au foyer de la sainte famille Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-un-repas-festif/ »}, {« link »: « mailto:foyer@nd-de-graces.com »}] Seuls ou en famille, venez partager la joie de la nativité autour d’un déjeuner de Noël et/ou fêter la nouvelle année lors d’un dîner de réveillon au foyer de la sainte famille.

Découvrez les menus proposés par notre chef et inscrivez-vous vite ! > Inscriptions en ligne ici Ou en contactant le foyer : foyer@nd-de-graces.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T12:45:00+01:00

2022-12-31T21:00:00+01:00

