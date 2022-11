Séjour spirituel de Noël Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Séjour spirituel de Noël Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 24 décembre 2022, Cotignac. Séjour spirituel de Noël 24 décembre – 1 janvier Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces « Vivre Noël auprès de la Sainte-Famille » Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/11/Toutes-les-messes-de-noel-validee.jpg »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/au-quotidien/#horaires »}, {« link »: « mailto:foyer@nd-de-graces.com »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/temps-forts/?oaq%5Buid%5D=35171752 »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/11/Horaires-de-Noel-2022.pdf »}] « Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous » Le séjour de Noël se vit « à la carte », en fonction des souhaits de chacun, un jour, deux jours, une semaine … vous pouvez choisir librement la durée de votre séjour.

Des propositions vous sont faites chaque jour, elles sont accessibles également aux visteurs de passage. Au programe : > Vous trouverez tous les horaires de messes de Noël qui seront célébrées dans les 2 sanctuaires et les paroisses de Cotignac et Entrecasteaux : Toutes les messes de Noël > Participation libre aux offices, permanences et messes, qui sont aux horaires habituels, sauf exceptions. Ils se trouvent sur le site Internet

(Ne sont indiqués ci-dessous que les horaires particuliers).

> Chaque jour du 24 décembre au 1er janvier à 10h un enseignement salle Jean de la Baume (sauf les jours de fête) Le foyer de la Sainte Famille vous propose un hébergement avec ou sans restauration.

Renseignements et réservation : foyer@nd-de-graces.com Les temps forts de la semaine : Samedi 24 à 20h30 : Messe de la nuit de Noël

Dimanche 25 à 11h00 : Messe de la Solennité de la Nativité

12h30 : dîner festif au Foyer de la Sainte Famille (sur réservation)

Lundi 26 après-midi : Visite du village de Cotignac proposée

Mercredi 28 toute la journée : Pèlerinage pour la vie à l’occasion de la fête des Saints Innocents

Jeudi 29 après-midi : Visite proposée du village de Sillans-la-Cascade

20h30 : Pièce de Théâtre “Briser la statue” par la compagnie Duc In Altum, salle Jean de la Baume – Tous les détails ici

Vendredi 30 après midi : Visite proposée de l’Abbaye du Thoronet

Samedi 31 :

19h00 : dîner festif au Foyer de la Sainte Famille (sur réservation)

21h00 : vigiles de sainte Marie Mère de Dieu

21h45 : adoration animée

23h00 : messe suivie d’un vin chaud et chocolat chaud

Dimanche 1er : Solennité de Marie, Mère de Dieu Tous les horaires du séjour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T10:30:00+01:00

2023-01-01T14:58:00+01:00

