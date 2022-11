Visite des reliques de Ste Thérèse et des époux Martin Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Visite des reliques de Ste Thérèse et des époux Martin Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 12 décembre 2022, Cotignac. Visite des reliques de Ste Thérèse et des époux Martin Lundi 12 décembre, 14h00 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Exposition et vénération des reliques de Thérèse, Louis et Zélie Martin Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/11/Affiche-reliques-Martin.jpg »}] En visite dans le Var grâce au voyage missionnaire d’une petite équipe du sanctuaire d’Alençon, les reliques de Sainte Thérèse, Louis et Zélie Martin seront exposées dans l’église du sanctuaire le lundi 12 décembre à partir de 14h30. Au programme 14h00 : Exposition des reliques et vénération personnelle

17h00 : Enseignement sur « la sainteté au quotidien (vie de famille, travail) » par M. Guy Fournier, diacre permanent adjoint du recteur du sanctuaire d’Alençon

18h30 : Messe

19h15 : Collation

20h00 : Veillée de prière autour de sainte Thérèse, Louis et Zélie Affiche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T14:00:00+01:00

2022-12-12T21:30:00+01:00

