Solennité de l’Immaculée Conception Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Solennité de l’Immaculée Conception Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 8 décembre 2022, Cotignac. Solennité de l’Immaculée Conception Jeudi 8 décembre, 20h30 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Entrée libre

Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/11/Affiche-immaculee-conception.jpg »}] Célébrons la solennité de l’Immaculée Conception auprès de Notre-Dame de Grâces ! Au programme : 20h30 : Un temps de louange nous permettra d’entrer dans la prière par l’action de grâce pour l’année écoulée à 21h00 : La messe solennelle de l’Immaculée Conception sera célébrée par Monseigneur Rey et retransmise en directe sur CNews. 22h15 : Nous pourrons poursuivre les festivités en nous retourvant autour d’un vin ou chocolat chaud à la salle Jean de la Baume Télécharger l’affiche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T20:30:00+01:00

2022-12-08T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Departement Var

Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cotignac/

Solennité de l’Immaculée Conception Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 2022-12-08 was last modified: by Solennité de l’Immaculée Conception Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 8 décembre 2022 Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac

Cotignac Var