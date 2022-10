Retraite de l’Avent Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Retraite de l’Avent Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 30 novembre 2022, Cotignac. Retraite de l’Avent 30 novembre – 4 décembre Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Sur inscription

Le temps de l’Avent nous appelle à l’intériorité… préparons-nous à la venue du sauveur ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://nd-de-graces.com/au-quotidien/#horaires »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/10/Retraite-avent2.jpg »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-la-retraite-de-l-avent/ »}] Une invitation à préparer nos cœurs, pour accueillir Jésus. Dans cette retraite frère Marie Vianney nous propose de nous mettre à l’école des meilleurs maîtres du silence, de la prière, de la vie intérieure, ceux qui on fait à Jésus la meilleure place dans leur cœur et dans leur vie : Marie et Joseph. Au Programme : Vie au rythme de la prière des frères (se reporter aux horaires).

Pour ceux qui sont dans l’impossibilité d’arriver le mercredi, il est possible de rejoindre la retraite le vendredi soir.

Deux conférences par jour et activités spécifiques à chaque jour : Mercredi 30 novembre 10h00 Accueil

10h15 Conférence

12h30 Déjeuner

16h00 Conférence

19h30 Dîner

Soirée libre – Possibilité de rencontres avec frère Marie Vianney Jeudi 1er décembre 9h30 Conférence

12h30 Déjeuner

Après-midi au choix :

– Pèlerinage à saint Joseph

– Parcours des saints

– Rencontres personnelles – Confessions

17h30 Conférence

19h00 Dîner Vendredi 2 décembre 9h30 Conférence

12h30 Déjeuner

15h00 Chemin de croix

16h00 Conférence

19h30 Dîner

20h30 Conférence (accueil des nouveaux retraitants) Samedi 3 décembre 9h30 Conférence

12h30 Déjeuner

Après-midi au choix :

– Pèlerinage à saint Joseph

– Parcours des saints

– Rencontres personnelles – Confessions

16h00 Conférence

19h30 Dîner

20h30 Réponse aux questions Dimanche 4 décembre 9h15 Conférence

11h00 Messe

12h30 Déjeuner

13h45 Marche sur les pas de saint Joseph jusqu’au Bessillon et consécration à saint Joseph.

15h30 Retour au sanctuaire / Fin Les conférences auront lieu à saint Maximilien Kolbe, les repas (en silence sauf déjeuner dimanche) au Foyer de la sainte Famille et les temps de prières à l’église du Sanctuaire. Parlez-en autour de vous, diffusez ou imprimez : L’affiche Inscrivez-vous directement en remplissant : Le formulaire ************

Participation financière indicative :

Pour toute la retraite (4 jours en pension complète + 1 repas) : 203€ en ermitage seul ou 175€ en ermitage partagé à deux.

Pour les arrivées le vendredi soir : 94€ en ermitage seul ou 80€ en ermitage partagé à deux. Le prix ne devant pas être un empêchement à votre participation, merci de nous informer par avance.

Pour rappel : les chambres de moindre confort (lavabo dans la chambre, wc et douches dans la coursive) permettent de réduire un peu le coût.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T10:00:00+01:00

2022-12-04T15:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Departement Var

Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cotignac/

Retraite de l’Avent Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 2022-11-30 was last modified: by Retraite de l’Avent Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 30 novembre 2022 Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac

Cotignac Var