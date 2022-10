Veillée de prière pour la vie Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Veillée de prière pour la vie Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 26 novembre 2022, Cotignac. Veillée de prière pour la vie Samedi 26 novembre, 20h30 Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Entrée libre

Devenons tous missionnaire de l’évangile de la Vie pour favoriser la renaissance de la culture de vie dans notre société ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.veilleespourlavie.life/veillees-pour-lavent/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-date=2022-09-01 »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/10/Veillee-vie-2022.jpg »}] « Une grande prière qui parcourt le monde entier est une urgence. Que par des initiatives extraordinaires et dans la prière habituelle une supplication adente s’élève vers Dieu Créateur qui aime la vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les groupes ou mouvements, de toutes les familles, du cœur des croyants » (St Jean-Paul II Evangelium Vitae N° 95 100) En réponse à l’appel de JP II repris par Benoît XVI et François, pour la 12ème année, de nombreux chrétiens se rassemblent partout en France, en la veille de l’Avent, pour prier pour la cause de la Vie pour demander à Dieu sa grâce pour la conversion des cœurs et pour la renaissance de la culture de la vie et de l’amour dans notre société.

Consulter le repertoire des initiatives À l’église du Sanctuaire, veillée pour la vie 20h30 : Veillée de prière, louange, adoration méditée Télécharger l’affiche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Departement Var

Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cotignac/

Veillée de prière pour la vie Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 2022-11-26 was last modified: by Veillée de prière pour la vie Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 26 novembre 2022 Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac

Cotignac Var