Nouveau : des occasions régulières de prière, écoute et consolation pour accompagner paternité & maternité blessées Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:belvederepourlavie@gmail.com »}, {« link »: « https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/07/affiche-journu00e9es-de-rencontre.jpg »}] Pour les personnes, les couples blessés dans leur paternité ou maternité : par l’enfant qui ne vient pas par l’enfant décédé in utero ( IVG, IMG, Fausse-couche) Notre-Dame accueille ceux qui espèrent tant un enfant, elle les encourage à s’appuyer sur le Christ. Les pères ou mères blessés par la perte d’un enfant avant la naissance volontairement ou accidentellement pourront en ce lieu

remettre dans le cœur de Notre-Dame tout leur chagrin, toutes les blessures. Ils pourront entamer un chemin de pacification, faire le deuil de l’enfant non-né, se laisser rejoindre par la présence aimante du Seigneur. Venez prier Marie pour que se développe la culture de Vie ! Au programme de ces journées animées par frère Louis-François :

– Messe au Sanctuaire à 11h30

– Repas partagé

– Temps de prière

– Adoration

– Écoute Pour tout renseignement ou pour s’inscrire à un temps d’écoute :

06 74 05 41 54

belvederepourlavie@gmail.com Parlez-en autour de vous, dans votre paroisse, diffuser ou imprimer : l’affiche

