Expo photo Et l’automne vin Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort, 15 novembre 2021 10:00, Cotignac. 15 novembre 2021 – 8 avril 2022 Sur place Entree libre Exposition de photographies décalées ayant pour thème le vignoble. Au domaine de Nestuby, l’artiste photographe Pixeliums présente la collection de photos « Et l’automne vin ». Ses photographies prises dans d’autres espaces de couleurs réinventent la photo traditionnelle et pénètrent l’Art pour proposer une vision nouvelle, décalée, du vignoble méditerranéen. Une sortie à la rencontre de l’Art et du Vin… Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort 83570 cotignac 83570 Cotignac Var lundi 15 novembre – 10h00 à 19h00

