Exposition photo Bruges Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Var

Exposition photo Bruges Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort, 10 avril 2023 10:00, Cotignac. Au domaine de Nestuby, Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos « Bruges ». L’artiste revisite cette ville mythique pour en délivrer sa propre vision. 10 avril – 30 octobre 1 Au domaine de Nestuby, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos « Bruges ». Ville active et vivante, Bruges a su préserver son architecture et sa structure urbaine dont la place centrale du marché avec son beffroi, les églises, les béguinages, les canaux qui ont joué un rôle important dans le développement de la ville. Bruges conserve les traces d’influences sur le développement de l’art et de l’architecture, en particulier du gothique de brique, qui est un caractère fort du centre historique de la ville. Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort 83570 cotignac Cotignac 83570 Var

Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Adresse 83570 cotignac Ville Cotignac Departement Var Lieu Ville Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Cotignac

Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Cotignac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cotignac/

Exposition photo Bruges Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort 2023-04-10 was last modified: by Exposition photo Bruges Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort 10 avril 2023 10:00 Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Cotignac

Cotignac Var