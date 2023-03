EXPO PHOTO DUBAI Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort, 13 juin 2022 10:00, Cotignac.

L’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos : Dubai. Séduit par ce lieu, l’artiste revisite la ville pour en délivrer sa propre vision. 13 juin 2022 – 31 mars 2023 1

Au domaine de Nestuby, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos « Dubai ».

Tandis que parmi les grandes villes internationales, New York – la plus célèbre – est devenue vintage et prisonnière de son territoire, l’avenir se profile à Dubai, ville en expansion permanente, entourée par la mer ainsi que de grands espaces désertiques.

Séduit par ce lieu, l’artiste revisite la ville pour délivrer sa propre vision des gratte-ciels et de l’architecture urbaine.

Une exposition à la rencontre de l’Art et du Vin.

Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort 83570 cotignac Cotignac 83570 Var

Au domaine de Nestuby, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos « Dubai ».

Tandis que parmi les grandes villes internationales, New York – la plus célèbre – est devenue vintage et prisonnière de son territoire, l’avenir se profile à Dubai, ville en expansion permanente, entourée par la mer ainsi que de grands espaces désertiques.

Séduit par ce lieu, l’artiste revisite la ville pour délivrer sa propre vision des gratte-ciels et de l’architecture urbaine.

Une exposition à la rencontre de l’Art et du Vin.