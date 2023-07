Marché potiers de Cotignac Cours Gambetta Cotignac Catégories d’Évènement: Cotignac

Jeudi 3 août, 09h00

Cet événement sera aussi l'occasion d'échanger avec les potiers céramistes sur ce passionnant métier…

https://www.terresdeprovence.org/cotignac 28 potiers seront présents pour cette manifestation qui se tient à Cotignac tous les 1ers jeudi du mois d’août sur le cours Gambetta, de 9h à 19h.

Animations gratuites :

• Démonstration participative au tournage.

• Les enfants pourront s’essayer au modelage sur un stand d’activité qui leur est destiné.

• Le concours de la plus belle pièce au terme duquel un tirage au sort sera effectué et le gagnant repartira avec la pièce élue. Cet événement sera aussi l’occasion d’échanger avec les potiers céramistes sur ce passionnant métier…

