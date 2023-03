Sélection de courts métrage Côtés films – Théâtre de la Cité internationale Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Sélection de courts métrage Côtés films – Théâtre de la Cité internationale, 8 avril 2023, Paris. Sélection de courts métrage Samedi 8 avril, 15h00 Côtés films – Théâtre de la Cité internationale 2 euros Pitch : Venez décourir une sélection de courts métrages présentée et commentée par Valérian Guillaume, metteur en scène du spectacle Nul si découvert.

Durée : environ 1h30

Côtés films – Théâtre de la Cité internationale 17, boulevard Jourdan 75014 Paris

2023-04-08T15:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:30:00+02:00

