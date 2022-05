Côtes et Nature Morbihan: Lande, ardoises et compagnie

Côtes et Nature Morbihan: Lande, ardoises et compagnie, 17 septembre 2022, . Côtes et Nature Morbihan: Lande, ardoises et compagnie

2022-09-17 09:30:00 – 2022-09-17 Prenez de la hauteur et découvrez les Grées d’hier et d’aujourd’hui… nEmpruntez les chemins et profitez de points de vues remarquables sur le Pays : l’histoire atypique des anciennes carrières d’ardoises, la vie mouvementée qui y régnait, la richesse de sa flore et de sa faune. A 9h30. Prenez de la hauteur et découvrez les Grées d’hier et d’aujourd’hui… nEmpruntez les chemins et profitez de points de vues remarquables sur le Pays : l’histoire atypique des anciennes carrières d’ardoises, la vie mouvementée qui y régnait, la richesse de sa flore et de sa faune. A 9h30. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville