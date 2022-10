Côtes et Nature Morbihan : balade contée « Au pied de l’arbre » Val d’Oust Val d'Oust Catégories d’évènement: Morbihan

Côtes et Nature Morbihan : balade contée « Au pied de l'arbre » Val d'Oust, 22 octobre 2022

Morbihan Au pied de l’arbre : balade contée

Rencontre avec les arbres de la forêt et la lande de la Hye !

Les contes d’ici et d’ailleurs vous embarqueront pour un voyage des racines jusqu’aux sommets, entre arbrisseaux et arbres centenaires. A 10h.

Gratuit, lieu de rdv communiqué lors de l’inscription au 06 87 29 39 57 sauteruisseau.asso@gmail.com +33 6 87 29 39 57 http://cotesetnature.morbihan.fr/ Val d’Oust

